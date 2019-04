Empresários cobram definição do Santos por Calabres e Guilherme Nunes

Os empresários de Gabriel Calabres e Guilherme Nunes cobram uma definição do Santos para os próximos dias. Os meio-campistas não estão nos planos do técnico Jorge Sampaoli e treinam separadamente.

Com Calabres, a rescisão contratual estava encaminhada pelo departamento jurídico, mas o presidente José Carlos Peres barrou a situação e espera uma compensação financeira pela liberação antes do término do vínculo, em 31 de outubro. Uma resposta era esperada até a última sexta-feira.

No caso de Guilherme, não há um desfecho há mais de um mês. O volante esteve perto do Atlético-GO, porém, o confronto com o Santos pela Copa do Brasil inviabilizou o negócio.

O problema agora é um aumento salarial de 40% previsto para maio. Dessa forma, quem contratá-lo por empréstimo precisa arcar com o acréscimo. O Peixe não aceita pagar mais do que os atuais 50%. América-MG, Avaí, Coritiba, Figueirense e Guarani manifestaram interesse.

Os representantes esperam uma definição rápida pois a dupla ainda não atuou em 2019 e precisa de ritmo de jogo. Ambos eram tidos como grandes promessas nas categorias de base.