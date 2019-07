Empresário revela acerto do Santos com Sandry; presidente adota cautela

O Santos está perto de acertar o primeiro contrato profissional de Sandry. De acordo com Giuliano Bertolucci, está tudo certo. O presidente José Carlos Peres, porém, adota cautela e afirma à Gazeta Esportiva que falta uma cláusula ser definida, sem especificar o que é.

O Peixe deve oficializar em breve o novo contrato por cinco anos, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 210 mi) e um considerável aumento salarial.

Sandry tem 16 anos e é um destaque das categorias de base. O meio-campista foi promovido ao elenco profissional no início do ano, mas afastado na sequência por causa do desacerto com a diretoria.

O Menino da Vila tem contrato de formação até novembro e a permanência foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, fã de seu futebol. Ele estreou no Campeonato Paulista contra o Bragantino, foi a campo diante do Altos-PI na Copa do Brasil e acabou treinando separadamente.

Em entrevista recente à Gazeta Esportiva, Sandry comentou sobre a “humilhação” vivida no Santos, com treinos às 7h, longe dos companheiros, e às vezes sem acompanhamento de membros da comissão técnica do sub-17 ou sub-20. Ele deve retornar ao profissional quando renovar.