Empresário diz que Gimnastic não tem como comprar Noguera, do Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse na última quarta-feira que o Gimnastic (ESP) poderia comprar Fabián Noguera depois do empréstimo na última temporada europeia. De acordo com o empresário Nicolas Puppo, porém, a chance não existe.

O agente explicou à Gazeta Esportiva sobre a dificuldade financeira do Nàstic após ser rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Espanhol. O valor de compra fixado era de 500 mil euros (R$ 2,1 mi).

“Noguera estava emprestado e agora parecem que vão comprar. Nossa preocupação é limpar estoque”, havia dito o presidente Peres.

Noguera está em baixa no Santos e também no mercado. Afastado das atividades do elenco profissional por Jorge Sampaoli, o zagueiro ainda não recebeu propostas oficiais.

O argentino recebe salário maior do que alguns titulares de Sampaoli e tem contrato até 2021. A situação de Cleber foi semelhante – vencimentos altos, poucas ofertas e a “solução” foi o empréstimo ao Oeste, com a maior parte paga pelo Alvinegro, até dezembro.

Noguera tem 26 anos, foi contratado em 2016 e nunca se firmou na Vila Belmiro. Ele foi emprestado ao Estudiantes (ARG) antes de atuar pelo Nàstic.

