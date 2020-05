Em live, Santos lançará novo uniforme neste domingo

O Santos lançará neste domingo o uniforme de 2020. O Peixe fará o evento com a Umbro em live no canal oficial no Youtube: a Santos TV.

A transmissão está marcada para 15h. Após enquete nas redes sociais, a camisa branca venceu e estreará primeiro em relação ao produto listrado.

Como publicado pela Gazeta Esportiva, o Santos gostaria de lançar o “manto” em abril, no aniversário do clube, mas teve de desmarcar por conta da pandemia do novo coronavírus.

O contrato do Alvinegro com a Umbro foi renovado em dezembro e vale até o fim de 2020, fim do primeiro mandato do presidente José Carlos Peres.