Em live com ídolos, Santos lança novo uniforme

O Santos lançou neste domingo seu novo uniforme 1, que venceu o 2, listrado, em votação nas redes sociais. Ele tem detalhe em azul e foi apresentado primeiro. Os produtos produzidos pela Umbro foram mostrados em live com ídolos do Peixe e convidados.

As vendas físicas começam em 20 de maio e o valor do modelo de torcedor na pré-comercialização é de R$ 259,90. Haverá opção de “delivery” em Santos, São Vicente e Cubatão.

Os ex-meio-campistas Giovanni e Renato, a Sereia da Vila Thaisinha, o cantor MC WM e a atriz Pathy Dejesus participaram da festa.

É de costume jogadores do elenco profissional masculino participarem desse eventos, mas dessa vez isso não ocorreu. Além do isolamento social, o agravante é a irritação com a redução salarial de 70%.

Santos e Umbro planejaram o lançamento em abril, no aniversário do clube, mas a pandemia do novo coronavírus fez o evento ser adiado para maio.