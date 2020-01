Em despedida do Santos, Gustavo Henrique cita “cabeça erguida”

A contratação do zagueiro Gustavo Henrique já foi oficialmente anunciada pelo Flamengo. Neste domingo, por meio de post em seu perfil no Instagram, o novo defensor do time rubro-negro publicou um vídeo e uma mensagem para se despedir do Santos.

“Obrigado, Santos Futebol Clube, pelos 13 anos. Metade da minha vida dedicada a esse clube que me deu a oportunidade de mostrar meu futebol! 215 jogos não é para qualquer um e agradeço o apoio da torcida em todos os momentos da minha carreira no Santos!”, escreveu.

Gustavo Henrique passou com sucesso pelas categorias de base do Santos e, no time profissional, conquistou as edições de 2015 e 2016 do Campeonato Paulista. Eficiente no jogo aéreo, o zagueiro marcou um total de 15 gols pela equipe principal.

“Saio de cabeça erguida e tranquilo que sempre fiz meu melhor!”, escreveu Gustavo Henrique em seu post no Instagram. “Obrigado, funcionários, comissão e inúmeros amigos que fiz nesse clube! Estarei sempre na torcida!”, completou o zagueiro contratado pelo Flamengo.