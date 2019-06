Em desembarque, Veríssimo minimiza ausências de Cueva e Derlis

Na noite desta segunda-feira, o Santos desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A equipe voltou de Fortaleza após a vitória sobre o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão. Agora, o Peixe se prepara para enfrentar o Atlético-MG pela segunda partida das oitavas da Copa do Brasil.

Convocados por Paraguai e Peru, respectivamente, Derlis González e Cueva são desfalques certos para o jogo. O zagueiro Lucas Verissímo comentou sobre as ausências, mas acredita no plantel santista.

“São jogadores importantes, que vem jogando com mais frequência, mas a gente entende que precisam defender a seleção e tenho certeza que temos jogadores a altura para suprir a ausência deles. Eu estou tranquilo. Quem entrar, vai entrar bem e ajudar a equipe”, disse o zagueiro.

O duelo pela competição nacional será nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio do Pacaembu. Antes, porém, os comandados de Jorge Sampaoli treinam no CT Rei Pelé, em Santos. Veríssimo falou sobre a dificuldade do confronto, mas demonstrou confiança.

“É uma competição na qual a gente sabe da importância e da dificuldade, mas nossa equipe está bem. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e sair com a classificação”, comentou.

Por fim, o defensor falou sobre o ritmo de partidas que o Santos tem enfrentado nos últimos dias. “Realmente não para (risos). O calendário aqui no Brasil é assim. A gente tem que se acostumar, se adaptar a isso o quanto antes. Mas a nossa equipe de fisiologistas vêm fazendo um bom trabalho e nos ajuda bastante”, concluiu Lucas Veríssimo.

*Especial para a Gazeta Esportiva