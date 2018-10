Em clássico, Luiz Felipe ganha “última chance” no Santos

Luiz Felipe terá um dia decisivo pela frente neste sábado ao ser titular do Santos contra o Corinthians, a partir das 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois das lesões musculares de Lucas Veríssimo e Robson Bambu, o zagueiro será mantido ao lado de Gustavo Henrique na defesa. A partir da 30ª rodada, diante do Internacional, todos os jogadores da posição estarão à disposição e a concorrência aumentará.

“Veríssimo não vai para o jogo, até pela coerência. Zaga é Luiz Felipe e Gustavo Henrique. Bambu ainda não está pronto. Lucas é importantíssimo, o momento dele vai chegar”, disse o técnico Cuca, em entrevista coletiva.

O clássico será a oportunidade de Luiz se destacar e voltar a ser titular do Peixe, agora definitivamente sob o comando de Cuca. Ao lado de Gustavo Henrique, o defensor se destacou em 2016, antes de ambos passarem por cirurgias no joelho.

Prejudicado por lesão muscular na coxa esquerda, em agosto, Luiz Felipe tem apenas 16 jogos na temporada. A maior sequência como titular foi de três jogos, uma no Campeonato Paulista e outra no Brasileirão.

O provável Santos para enfrentar o Corinthians é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Yuri; Carlos Sánchez, Arthur Gomes (Derlis González), Diego Pituca e Bruno Henrique; Gabigol.