Em alta, defesa do Santos se inspira em Medel e Godín por indicação de Sampaoli

O Santos tem como premissa o ataque, mas tem demonstrado bom poder defensivo sob o comando de Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro.

O Peixe tem a quinta melhor defesa, com 23 gols sofridos, e não sofre um sequer há quatro rodadas, igualando a melhor sequência da temporada.

Um dos pilares do setor é Lucas Veríssimo, intocável com Sampaoli. O zagueiro revela as inspirações do treinador e acredita no ataque justamente como o segredo da defesa.

“(Sampaoli) fala muito do Medel para nós defensores, qual era a função e como fazia. Fazia muito bem feito. Já falou também sobre Godín, jogador que gosta muito, que não tem tanta velocidade e se posiciona bem. Pediu para gente observar eles. Ele tenta nos mostrar o que jogadores com quem ele trabalhou fizeram. O que ele acertou lá atrás para acertarmos hoje. Ele sabe como somos, o potencial de cada jogador e isso nos ajuda”, disse Veríssimo, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

“Esse é o segredo, atacar a todo instante, é o que o professor pede, na pós-perda. Retomar e voltar a atacar. Quanto mais atacarmos e mais ficarmos com a bola, menos vamos sofrer atrás. Por isso estamos numa sequência boa”, emendou o Menino da Vila.

Medel era o capitão de Jorge Sampaoli na vitoriosa seleção chilena, campeã da Copa América em 2015. Veríssimo é visto pelo treinador com o mesmo patamar do jogador do Bologna (ITA) no Santos. Já Godín, da Internazionale, não foi comandado pelo argentino, que é fã do uruguaio.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com