Em alta com Sampaoli no Santos, Copete comenta ajuda como “tradutor”

O limite de cinco estrangeiros e o interesse do Goiás não fizeram com que Copete saísse do Santos. O colombiano tem agradado ao técnico Jorge Sampaoli e não deve ser negociado.

Após entrar no segundo tempo dos jogos contra Corinthians e Ferroviária, o colombiano fala do trabalho de Sampaoli e do “frila” como tradutor no dia a dia do CT Rei Pelé.

“É importante receber essas oportunidades logo nos primeiros jogos. O Sampaoli é um treinador que gosta de ganhar, cobra muito dos atletas, e ter essa confiança dele é muito bom. Esperamos que esse ano seja melhor que os anteriores e que possamos ir em busca de títulos”, disse o atacante, ao site oficial do Peixe.

“Claro que a língua me ajuda um pouco. Porém, o mais importante é que acaba auxiliando o time também, pois eu já estou no Brasil há bastante e adaptado ao português. Consigo repassar as informações da comissão quando algum atleta não entende”, completou.

O Santos tem, atualmente: cinco estrangeiros à disposição: Carlos Sánchez, Copete, Derlis González, Felipe Aguilar e Soteldo. Fabián Noguera vai para o Gimnastic-ESP e Bryan Ruiz pediu rescisão contratual.