Elogiado por Jesualdo, Quaresma cogita 2020 no Brasil e anima santistas

Com a chegada de Jesualdo para o comando técnico do Santos, cresceu a vontade da torcida de ter o atacante Quaresma como grande reforço em 2020. Nesta terça-feira, o jogador lusitano publicou uma mensagem de ano novo e, ao citar o Brasil, deixou os alvinegros ainda mais animados nas redes sociais.

“Um Feliz Ano Novo para todos. Que 2020 venha carregado de coisas boas. Muita paz e amor, seja na Turquia em Portugal no Brasil ou no resto do mundo”, escreveu o atacante na legenda da foto com a família.

Nos comentários da foto, muitos torcedores do Santos se empolgaram, pedindo a vinda do jogador para reforçar o elenco do Peixe.

Em sua despedida do Canal 11, em Portugal, onde atuava como comentarista, Jesualdo Ferreira comentou como idealiza o seu sistema ofensivo e citou Quaresma.

“Se efetivamente os três da frente forem dois extremos (pontas) puros e um atacante… Não é o ideal. Por que não é o ideal? Para mim, os três da frente precisam ser atacantes, que saibam jogar fora e também dentro da área. Exemplos: Lisandro López e Ricardo Quaresma”, disse o treinador.

Aos 36 anos, Quaresma hoje atua pelo Kasimpasa, da Turquia. O atacante foi comandado por Jesualdo quando ambos defendiam o Porto, entre 2006 e 2008. Juntos, levantaram dois títulos do Campeonato Português.