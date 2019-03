Elenco do Santos recebe cartilha para “proteção de imagem”; veja detalhes

Jogadores e comissão técnica do Santos receberam nesta semana uma cartilha feita pelo departamento de comunicação com o “objetivo de proteger e cuidar ainda mais da imagem dos profissionais do clube”.

Os pedidos visam, entre outras coisas, diminuir o vazamento de informações e publicações polêmicas nas redes sociais. Veja abaixo, na íntegra:

– Aos jogadores, colocar na bio de suas redes sociais públicas que trabalha no Santos Futebol Clube. Isso ajuda o clube a rastrear possíveis contas fakes e denunciar;

– Todas as entrevistas de jogadores e membros da comissão técnica devem ser comunicadas e autorizadas pela assessoria de imprensa do clube, e realizadas com camisa do Santos FC de treino, concentração ou viagem;

– Evitar contatos diretos com jornalistas para não termos reverberação na comunicação externa. Encaminhem qualquer pedido à assessoria, mesmo as menores dúvidas. Desta maneira, evitamos informações desencontradas, desalinhadas e vazamento de assuntos internos;

– Ao postar imagens de jogo ou treino do Santos FC, priorizar utilização das fotos oficiais do clube. Pelo site (https://www.flickr.com/photos/santosfc) e nas redes sociais (Twitter, Instagram e Facebook), disponibilizamos material diariamente;

– Interagir, quando possível, com as redes do clube, curtindo ou comentando posts;

– Sempre que encontrar algo em desacordo com o que foi postado pelo clube, comentar internamente, não publicamente, para ajustes necessários;

– Evitar responder comentários que denigram a imagem de algum clube e/ou colega de profissão, independentemente de ser do Santos FC ou não; Não responder eventuais críticas de torcedores. Ignorar a ofensa é a melhor opção.

– Atenção quanto a manifestações políticas. Consulte o clube antes, se possível;