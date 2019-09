Dupla do Santos não aproveita janela e deve sair só no fim do ano

Guilherme Nunes e Matheus Ribeiro, ambos fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e com rotina separada dos demais jogadores do elenco profissional, devem sair do Santos apenas no fim do ano.

Os empresários da dupla tentaram aproveitaram a janela internacional de transferências, mas não obtiveram sucesso. O volante foi oferecido a diversos clubes da Europa, enquanto o lateral-direito negociou com o Malmo, da Suécia, e um time de Portugal, porém, o Peixe não aceitou o empréstimo longo, até junho.

Guilherme e Matheus, com o auxílio de familiares e representantes, entendem que o momento é ruim para transferência à Série B do Campeonato Brasileiro. Os elencos estão montados e há menos de três meses de competição – novo insucesso poderia prejudicar ainda mais a imagem no mercado.

Dessa forma, a tendência é que esses atletas permaneçam no Alvinegro até dezembro e sejam negociados na próxima temporada. Matheus estava no Figueirense e foi chamado de volta a pedido de Sampaoli, em janeiro, enquanto Guilherme não chamou a atenção do treinador no dia a dia do CT Rei Pelé e acabou afastado.

Formado na base do Santos, Guilherme Nunes possui contrato até 29 de abril de 2023 e vinha atuando pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes antes da eliminação na semana passada. Matheus Ribeiro tem vínculo a se encerrar em 31 de dezembro de 2020.

