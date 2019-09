Dupla do Santos comemora convocação para o Mundial Sub-17

O volante Sandry e o atacante Kaio Jorge, do Santos, foram convocados pela seleção brasileira sub-17 para o Mundial da Categoria.

A competição será disputada no Brasil em outubro. A dupla do Peixe se apresenta no dia 7. A estreia ocorre diante do Canadá, dia 26, no Estádio Bezerrão, em Brasília.

“Muito feliz com a convocação, mais uma vez representar essa camisa é uma honra. Os amistosos que fizemos já nos deu uma boa base de preparação para o mundial e tenho as melhores expectativas na competição. Vamos brigar pelo titulo”, disse Kaio Jorge.

“Estou feliz demais por ter sido novamente convocado! Ter o trabalho reconhecido e fazer parte do grupo da seleção mais uma vez é gratificante. Vou representar muito bem nosso país no Mundial, e tenho certeza que temos um grupo forte para fazer uma grande campanha”, afirmou Sandry.

Kaio Jorge está integrado ao elenco profissional do Santos e ficou no banco de reservas contra o Flamengo, no último sábado, no Maracanã. Sandry é destaque da base e se divide entre as equipes sub-17 e sub-20.

