Dorival relembra Paulista de 2010 e fala em portas “sempre abertas” ao Santos

Em 2010, o Santos conquistou o Campeonato Paulista após uma campanha de 72 gols marcados em 23 jogos e diversas goleadas. Dorival Júnior comandou Neymar, Robinho, Ganso e companhia naquele campeonato estadual e posteriormente na Copa do Brasil, também vencida pelo Peixe. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o ex-treinador do alvinegro relembrou as características da equipe

“Aquele Santos tinha grandes jogadores, tinha organização, tinha muito treinamento… A maior preocupação não era se defender, ao contrário, era você valorizar a posse de bola, ter a bola a todo momento. Tínhamos um posicionamento definido, porém com liberdade no último terço de campo para os jogadores fizessem aquilo que desejassem”, recordou o treinador.

Apesar do time ter jogadores habilidosos e com drible como principal característica, Dorival destacou que uma das principais qualidades do time de 2010 era a coletividade. Além disso, o ex-comandante do Peixe ressaltou que a equipe buscava sempre marcar mais gols, mesmo com a vitória já garantida.

“Era uma equipe extremamente solidária, que geralmente dava um toque só na bola, tanto que as individualidades quase sempre só apareciam dentro da área”, analisou o técnico. “Todos corriam uns pelos outros, a retomada de bola era muito rápida. André, Neymar, Robinho, Marquinhos, Ganso, Wesley, Arouca e vários outros jogadores que eram daquele grupo tinham uma mentalidade vencedora de buscar vitórias e não se importavam em estarem ganhando de um de dois, já buscavam o terceiro gol, o quarto”.

Dorival voltou ao Santos em 2015 e permaneceu no clube até 2017, sendo campeão Paulista novamente em 2016. Para o treinador, a equipe em sua segunda passagem também tinha características semelhantes ao time de 2010.

“Era uma equipe que dava prazer em ver atuar porque trabalhava muito e era muito intensa nas suas ações e reações. O Santos de 2016, 17 e 15 também foi assim. Nós tínhamos um contra ataque muito veloz, mas também tínhamos a posse de bola em quase 100% das partidas”, relembrou.

Retorno ao Peixe?

Dorival Júnior não esconde que tem um carinho especial pelo Santos e deixou em aberto a possibilidade de retornar ao alvinegro. Desde que foi demitido pelo Flamengo após o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, o treinador está desempregado.

“É natural que eu tenha um carinho muito grande. Se tem uma coisa que eu prezo muito é você sair do clube, deixando-o melhor depois do que quando chegou, é uma obrigação do profissional”, afirmou. “Sempre foi assim dentro do Santos, de repente em algum outro momento nós tenhamos a oportunidade, será sempre prazeroso. Falo isso porque a gente sabe que é uma ciranda sempre presente e que a qualquer momento nós podemos voltar ao clube, que as portas estarão ali sempre abertas”.

Especial para a Gazeta Esportiva*