Dorival Júnior fala sobre Santos de 2010: “Era prazeroso ver jogando”

Há 10 anos, o Santos marcava época com uma equipe comandada por Dorival Júnior. O trabalho ficou marcado na carreira do treinador, que ao lembrar do Peixe de 2010 destaca o futebol vistoso e, ao mesmo tempo, simples praticado por Neymar, Robinho, Ganso e companhia.

Em entrevista ao Uol Esporte, Dorival aponta que desde o início da temporada acreditava que aquela equipe podia render bons frutos:”Reuni os jogadores embaixo de uma mangueira que temos lá no centro de treinamento do Santos e falei: ‘Quero falar uma coisa para vocês aqui, hoje, no nosso primeiro dia de trabalho. Esse time pode marcar a história do Santos Futebol Clube’.”

Ao longo dos campeonatos, o Peixe vinha se destacando pelo futebol vistoso, com dribles e jogadas e efeito de nomes como Robinho e Neymar. No entanto, Dorival destaca que a equipe jogava de modo simples e objetivo.

“Era um time extremamente simples. Com um futebol jogado com simplicidade e objetividade, você consegue atingir ótimos resultados. Há mais chance de as coisas darem errado justamente quando uma equipe, em campo, abre mão de simplificar jogadas que poderiam te levar ao gol adversário”, disse o treinador.

“Você pode ver: fizemos alguns gols em que entrávamos fintando o adversário, mas sempre havia um ou dois companheiros numa ótima colocação pra finalizar também. Isso foi a maior marca daquele time. Eu falava com eles que nós tínhamos a obrigação de conduzirmos a equipe até o último terço de campo”, completou Dorival.

O alinhamento do futebol vistoso com a objetividade trouxe diversos resultados positivos para o Santos em 2010, como, por exemplo os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Para Dorival, no entanto, o legado daquela equipe não se resume apenas aos troféus.

“A grande verdade é que aquela equipe fez o Brasil inteiro aprender, aqueles que não sabiam, a dançar. Era prazeroso você ver uma equipe como o Santos jogando. Eu sinto muito orgulho, muita satisfação de poder ter participado desse momento”, concluiu.

