Dispensado pelo Santos, meia deve reforçar o Atlético Nacional

Giovane Mario, meia dispensado pela equipe sub-20 do Santos, deve reforçar o Atlético Nacional-COL, equipe dirigida por Paulo Autuori.

O jogador está em Medellín para fazer exames médicos antes da assinatura do contrato. O atleta viajou acompanhado do empresário Luiz Taveira.

Meio-campista canhoto, Giovane foi capitão do sub-20 nas categorias de base, mas nunca teve chance no elenco profissional.

“Obrigado, Santos FC. A nossa vida é feita de escolhas e hoje tomei uma que doeu muito, mas era necessária.

7 anos e nove meses foi o tempo em que estive nesse clube, e hoje me despeço com a cabeça erguida, porque sei que dei o meu melhor enquanto tive oportunidades. Obrigado a todos amigos que fiz nesse lugar, sentirei saudades”, publicou Giovane, no dia 31 de outubro.