Diretoria do Santos estipula prazo para colocar as contas em dia

A diretoria do Santos estipulou um prazo para colocar em dia todas as contas com o elenco e comissão técnica. O Peixe está perto do terceiro mês sem pagar direito de imagem.

O Alvinegro prevê o fim do atraso até o dia 10 de dezembro. Pelo menos uma imagem e as férias devem ser quitadas na segunda-feira. Aproximadamente 1/3 do grupo profissional recebe assim – o valor máximo é de 40% do total do salário.

“Antes do dia 10 estará tudo em dia. Está sendo muito suado, mas dentro do possível estamos pagando as contas”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

O Santos receberá nos próximos dias o valor total da Rede Globo pelas transmissões no ano. E o Flamengo pagará em janeiro a última parcela da compra de Bruno Henrique.

