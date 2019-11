Diogo Vitor vai ao CT e inicia retomada da carreira no Santos

Diogo Vitor foi ao CT Rei Pelé nesta sexta-feira para iniciar a retomada da carreira no Santos. O meia-atacante conversou com membros do departamento médico e com o superintendente Paulo Autuori.

Após longa reunião com os médicos, Diogo deve voltar na segunda para fazer exames físicos e clínicos. Com os resultados, o Peixe definirá uma programação de treinamentos para o jogador de 22 anos.

Diogo Vitor tem alguns quilos a mais, mas Autuori demonstrou maior preocupação com o fator psicológico do que com o físico após a suspensão de 18 meses por uso de cocaína em 2018.

Diogo esteve na Vila Belmiro na última quinta-feira e assistiu Santos 1 x 0 Bahia no meio da torcida. Ele ouviu algumas críticas, porém, a maioria incentivou o Menino da Vila.

Um dos problemas enfrentados recentemente pelo atleta foi financeiro. Com o contrato suspenso e sem salário, Diogo contou com a ajuda de familiares e do seu estafe. Ele morou com um dos seus empresários em São Paulo e viajou algumas vezes para ver parentes em Minas Gerais. Agora o vínculo será reativado.

Diogo Vitor possui contrato com o Santos, clube onde foi revelado, até fevereiro de 2021. Sua última partida ocorreu diante do Estudiantes (ARG), em 5 de abril de 2018, pela Libertadores da América. O flagra no exame antidoping aconteceu contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 21 de março.

