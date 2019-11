Diogo Vitor perde 5kg em meio a uma rotina “frenética” no Santos

Diogo Vitor voltou da suspensão por doping realmente disposto a reescrever sua história no Santos. O meia-atacante tem chamado a atenção no dia a dia do CT Rei Pelé.

Diogo treina em dois períodos, incluindo trabalho com um personal, e já perdeu pouco mais de cinco quilos, o suficiente para iniciar atividades com bola em campo.

Na última quinta-feira, Diogo Vitor encontrou com Mano Brown, um de seus ídolos, e recebeu conselhos. Quem acompanha o jovem de 22 relata o “sangue nos olhos” para recuperar o tempo perdido.

Diogo atuou pela última vez diante do Estudiantes, pela Libertadores da América em 2018. O jogador foi suspenso por 18 meses após um exame antidoping flagrar o uso de cocaína na partida contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 21 de março.

A expectativa do clube é que Diogo Vitor reúna condições físicas e técnicas para iniciar a pré-temporada em 2020 com o restante do elenco profissional.

