Diogo Vitor falta nos primeiros treinos do Santos B

Diogo Vitor faltou nos primeiros treinamentos do Santos B: exames médicos na última segunda-feira à tarde e treino com bola na manhã desta terça, no CT Rei Pelé.

Diogo era esperado para compor o elenco formado por jogadores sem idade para a equipe sub-20 ou mais novos observados para o profissional, como Renyer. O Peixe foi procurado pela reportagem da Gazeta Esportiva e informou que o atleta ainda não se justificou.

Diogo Vitor voltou a treinar pelo Alvinegro em novembro depois da suspensão por uso de cocaína em 2018. Ele perdeu cinco quilos em poucas semanas e mostrava empenho para retomar a carreira. Ele foi pai durante as férias em dezembro – o nascimento do filho ocorreu em Minas Gerais.

Diogo é meia-atacante, tem 22 anos e atuou pela última vez diante do Estudiantes (ARG), pela Libertadores da América-2018. O jogador foi suspenso por 18 meses após exame antidoping realizado no fim da partida contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 21 de março.

O Santos B tem promessas como Alex Nascimento, Wagner Leonardo, Alan Cardoso, Anderson Ceará, Alexandre Tam, Renyer e Bruno Marques. A equipe deve disputar Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Copa Paulista. As primeiras atividades foram comandadas por António Oliveira, auxiliar de Jesualdo Ferreira. O Peixe ainda não descarta trazer um técnico para a categoria.