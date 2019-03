Diogo Vitor aguarda por recurso e sonha com volta antecipada ao Santos

Diogo Vitor aguarda pelo julgamento do recurso e sonha com o retorno antecipado ao Santos depois de ser flagrado no exame antidoping por uso de cocaína.

O atacante, com contrato (suspenso) no Peixe até 16 de fevereiro de 2021, foi punido no dia 26 de abril do ano passado, após jogo contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

A defesa de Diogo aguarda por audiência antes do gancho completar um ano e acredita em redução ainda maior da pena – a máxima é de quatro anos. Não ter apresentado contraprova, com a admissão no tribunal, é um ponto a favor do jogador de 22 anos.

“O julgamento do recurso deve ocorrer em breve, porém, o período cumprido será compensado, então o tempo de suspensão está sendo computado na pena (desde abril) e não será jogado fora. Em abril se completa um ano e até lá o tribunal deverá julgar o caso. Pela substância e uso, a pena dele será de 12 (o objetivo) a 24 meses (a atual). Pedimos a menor possível, sempre. Se a pena for mantida em dois anos, ele cumpriria mais um. E como para cocaína o código não permite pena menor de 12 anos, este tempo até abril ele nunca poderia estar jogando”, disse o advogado contratado por Diogo Vitor, Cristiano Caús, à Gazeta Esportiva.

“Ao se julgar o recurso, ou ele sai livre (se for condenado por 12 meses, pois já cumpriu 12 meses), ou cumpre mais seis meses (se a condenação final for de 18 meses) ou cumpre mais 12 meses (se a pena de 2 anos for mantida)”, resumiu o doutor.

Sem recaídas

De acordo com pessoas próximas a Diogo Vitor, o atacante está “focado”, mantendo uma vidra regrada e sem exageros. Ele está morando em São Paulo e vai dividir apartamento com um de seus empresários.

Diogo tem mantido a parte física em academia e comparecido em sessões com uma psicóloga para conviver melhor com a distância dos gramados.