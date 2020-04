Diego, Elano e Giovanni fora e goleada de Neymar: veja como ficou a seleção do Santos no século 21

O site da Gazeta Esportiva abriu votação para promover a eleição do melhor Santos do século 21 – ou seja, a partir de 2001. Os torcedores puderam optar entre três destaques, posição por posição, além do técnico.

A formação do Peixe teve um 4-4-2, com goleiro, lateral-direito e esquerdo, zagueiro pela direita e zagueiro pela esquerda, primeiro e segundo volantes, meia-armador, meia-atacante, segundo atacante e centroavante.

Os escolhidos dos internautas após 13 dias de votação foram: Rafael Cabral, Danilo, Edu Dracena, Alex e Léo; Arouca, Renato, Ganso e Robinho; Neymar e Ricardo Oliveira.

Diego, Elano e Giovanni, ídolos do Alvinegro, ficaram fora da seleção, assim como outros nomes de peso como Fábio Costa e Zé Roberto.

A maior margem foi de Neymar – 92% contra 6% de Basílio e 2% de Gabigol. Outras posições foram decididas por pouco: Rafael (37%) x Vanderlei (33%) e Fábio Costa (30%), Ganso (43%) x Diego (39%), Robinho (53%) x Giovanni (44%) e Leão (44%) e Muricy (43%).

Veja o resultado de cada disputa:

Goleiro

Rafael Cabral (37%)

Vanderlei (33%)

Fábio Costa (30%)

Lateral-direito

Danilo (57%)

Victor Ferraz (26%)

Paulo César (17%)

Zagueiro pela direita

Edu Dracena (59%)

Lucas Veríssimo (29%)

André Luís (13%)

Zagueiro pela esquerda

Alex (78%)

Durval (17%)

Gustavo Henrique (5%)

Lateral-esquerda

Léo (91%)

Kléber (5%)

Alex Sandro (4%)

Primeiro volante

Arouca (57%)

Maldonado (23%)

Paulo Almeida (20%)

Segundo volante

Renato (71%)

Elano (28%)

Preto Casagrande (1%)

Meia-armador

Ganso (43%)

Diego (39%)

Zé Roberto (18%)

Meia-atacante

Robinho (53%)

Giovanni (44%)

Carlos Sánchez (3%)

Segundo atacante

Neymar (92%)

Basílio (6%)

Gabigol (2%)

Centroavante

Ricardo Oliveira (76%)

Alberto (13%)

Deivid (11%)

Técnico

Emerson Leão (44%)

Muricy Ramalho (43%)

Vanderlei Luxemburgo (13%)