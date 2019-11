Destaques da base estão em pré-lista do Santos para a Copinha

O Santos já planeja a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do país. A edição, como de costume, será disputada em janeiro.

Márcio Zanardi, técnico da equipe sub-20, deve dirigir o Peixe na Copinha. Em meio à reformulação nas categorias de base, o Alvinegro espera um desempenho melhor e consequentemente melhor colocação no torneio.

O planejamento inclui dois jovens destaques com atuações pelo elenco profissional: o volante Sandry e o atacante Kaio Jorge, ambos na disputa do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira.

O Santos vê grande importância em mais uma copa para Sandry e Kaio, de 17 anos, e quer utilizar a dupla por alguns minutos já no Campeonato Paulista, depois da participação no juvenil.

Outra novidade do Peixe para 2020 é o retorno do time B, composto por atletas de até 21 anos. A formação do elenco será feita majoritariamente com jogadores do próprio clube, como nos casos de Patrick Valverde e Bruno Marques, sem idade para o sub-20.

