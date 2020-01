Destaque na estreia da Copinha, artilheiro mira novos recordes no Santos

O atacante Marcos Leonardo é considerado uma das joias da base do Santos e grande promessa para o futuro no elenco profissional. Aos 16 anos, já ganhou a posição de titular do time que disputa a Copa São Paulo e logo na estreia contra o Timon deixou sua marca duas vezes.

O nome de Marcos Leonardo ganhou expressão no Peixe da Baixada pela quebra de recordes. No sub-13, fez o maior número de gols do clube no Campeonato Paulista – foram 25. No sub-15, mais uma marca: 36 gols no Estadual e 60 na temporada. Seus números na base são superiores a Neymar, Rodrygo e Gabigol.

“Todo campeonato eu entro para quebrar recordes, mas principalmente para ajudar o Santos com títulos. Cada um tem metas pessoais e se Deus quiser possa quebrar mais recordes”, avisou o goleador.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Para Marcos Leonardo, o Santos demonstrou consistência na estreia da Copa São Paulo, mesmo diante de um adversário sem tradição no cenário nacional. “Foi muito boa. O time ficou bem posicionado, aguerrido, jogando com muita vontade, determinação e alegria”, disse.

Ainda por cima, o artilheiro acha que poderia ter feito mais gols na estreia. “Poderiam ter sido quatro, mas um eu perdi e o outro o árbitro marcou falta no goleiro”, lamentou Marcos Leonardo.