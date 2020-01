Destaque na Copinha, camisa 10 chama atenção por perfil raro no Santos

Lucas Lourenço não marcou nenhum dos quatro gols na vitória do Santos sobre o Timon-MA, na estreia do Peixe na Copinha, porém foi um dos destaques técnicos da equipe nesta sexta-feira. O camisa 10 foi o jogador mais participativo do Alvinegro Praiano e já demonstrou suas principais características.

No terceiro tento do Santos, Lucas Lourenço descolou belo passe nas costas da zaga, encontrando Marcos Leonardo, que finalizou com força para ampliar o placar. Antes, o meia já havido participado do segundo gol, quando acertou forte chute no travessão e, na sobra, Allanzinho apenas empurrou para as redes. O camisa 10 brincou sobre o lance após a partida.

“Está me devendo o Allanzinho, vou falar para ele que me deve um almoço depois”, disse o jogador.

Atuando próximo dos atacantes Allanzinho e Marcos Leonardo, Lucas Lourenço é um camisa 10 que, além de armar a equipe, também tem gosto pela finalização. O meia levou perigo em dois arremates de média distância na partida da sexta-feira.

O jogador, inclusive, tem características raras em relação aos meio-campistas da equipe profissional do Santos. Sánchez, Pituca, Evandro e Jean Mota atuaram como “interiores” sob o comando de Jorge Sampaoli, porém nenhum dos quatro são armadores. Cueva tem um perfil semelhante ao de Lucas Lourenço, porém o peruano foi pouco utilizado pelo Peixe na última temporada.

Com a vitória na última sexta-feira, o Santos isolou-se na liderança do grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Olímpico-SE, na segunda-feira, às 19h15.