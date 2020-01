Destaque na base do Santos e Seleção tenta retomar carreira em MG

Geovane Loubo, grande promessa do Santos e da seleção brasileira no passado, é o novo reforço do Democrata para a disputa do módulo 2 do Campeonato Brasileiro.

Aos 28 anos, o meia busca retomar a carreira em Minas Gerais depois de ser considerado um “fenômeno” na base, aparecer ao lado de Neymar como joia e passar pelo Arsenal (ING).

“Foi um período incrível, em que pude aprender muito e tive uma grande valorização do meu nome à época. Treinei junto e conheci jogadores que fizeram história no futebol como o Gilberto Silva, Fábregas, Wilshere e Denílson, que se tornou um grande amigo que fiz no futebol. Foi uma experiência única na minha vida e que carrego até hoje grandes aprendizados de tudo que vivenciei lá na Inglaterra”, lembra o jogador.

Geovane foi companheiro de Neymar, Philippe Coutinho, Casemiro e Alisson na seleção brasileira sub-17 em 2018 e brilhava entre os Meninos da Vila, mas caiu de rendimento, não estreou como profissional pelo Santos e acabou saindo em 2014.

“O período no Santos foi incrível. Cheguei muito garoto, tive grandes atuações logo no começo e isso impressionou a muitas pessoas. De alguma maneira, isso influenciou negativamente a minha postura e o meu desenvolvimento. Acabei não tendo as melhores companhias e quem pudesse me auxiliar para eu manter o foco no meu crescimento. Os anos se passaram, perdi espaço e oportunidades. Porém, não posso lamentar mais. Fui feliz, aprendi muito, fiz amigos que levo para o resto da vida e tenho a mesma confiança daquele menino que chamou tanta atenção há dez anos. E isso é o que me faz seguir atrás do meu sonho, que é mostrar meu futebol para muita gente ainda”, afirma.

Depois de sair do Peixe, Geovane atuou pelo Foz do Iguaçu em 2015, América de Teófilo Otoni e Mogi Mirim em 2016 e Rosário FC, da Guatemala, em 2017.

“Estou de volta ao meu estado, onde conheço a forma de jogo e sei da dificuldade que é levar um clube à divisão principal do estado. Além deste desafio, quero muito retomar minha carreira e voltar a ter uma sequência de jogos. Aos 28 anos, confio que ainda posso contribuir ao futebol com meu talento e é exatamente isso que busco. Agradeço ao Democrata por me dar essa oportunidade e não faltará esforço da minha parte, para que alcancemos essa promoção ao final da competição”, conclui.

O contrato de Geovane vale até o fim do Campeonato Mineiro. A estreia do Democrata ocorrerá em 8 de fevereiro, contra o Mamoré, fora de casa.