Destaque entre os jovens do Santos, Sandry espera contato para renovar

O volante Sandry, de 16 anos, tem impressionado Jorge Sampaoli e o restante da comissão técnica do Santos. O Menino da Vila recém-promovido está à frente de jogadores mais experientes, como Guilherme Nunes e Gabriel Calabres, estreou diante do Bragantino e tem estado sempre no banco de reservas para o Campeonato Paulista.

Fora de campo, porém, a situação contratual preocupa o jogador. Seu vínculo é de formação e vale até 31 de janeiro de 2020. De acordo com seus representantes e familiares, não houve qualquer reunião neste ano com a diretoria do Peixe para renovar.

O Alvinegro vê a situação sob controle e promete formalizar uma proposta em breve, nos mesmos moldes de outros destaques da base, como Kaio Jorge, também no elenco profissional. No caso do centroavante, as negociações se arrastaram por meses.

Sandry chama a atenção pela facilidade no passe e pela dinâmica dada ao meio-campo. O garoto saltou aos olhos de Sampaoli depois de ser reserva na eliminação durante a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro.

