Destaque da base do Santos passa por cirurgia e vira desfalque

Ivonei, meio-campista destaque nas categorias de base do Santos, passou por uma cirurgia no último sábado para a retirada do apêndice.

O garoto de 17 anos sentiu a forte dor na madrugada de sexta para sábado, foi ao CT Rei Pelé e acabou encaminhado ao Hospital Beneficência Portuguesa, onde foi diagnosticado com apendicite. O procedimento de urgência foi um sucesso e a previsão é de ficar fora de atividade de 30 a 40 dias.

Ivonei se divide entre o sub-17 e o sub-20 e chegou a ser relacionado para compromissos do elenco profissional com o técnico Jorge Sampaoli nesta temporada.

Meia com facilidade para atuar como volante, Ivonei é visto como grande promessa no Peixe e deve ganhar minutos em 2020.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com