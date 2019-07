Destaque da base do Santos deve passar por quarta cirurgia de joelho

Matheus Moraes deve passar pela quarta cirurgia de joelho pelo Santos. O meia, destaque nas categorias de base, teve nova torção neste sábado, no aquecimento antes do empate em 1 a 1 com o São Bernardo, no Estádio Ulrico Mursa, pelo Campeonato Paulista Sub-20.

Moraes pisou em um buraco e ficou fora do jogo de última hora – Anderson Ceará entrou em seu lugar. A suspeita, porém, não é de lesão muito grave.

Depois de três rompimentos do ligamento cruzado do joelho – dois no esquerdo e um no direito, a tendência dessa vez é de problema no menisco. Se o diagnóstico inicial se confirmar, ele seria operado e ficaria fora por cerca de um mês.

O departamento médico do Santos analisará a gravidade da situação por meio de ressonância magnética na segunda-feira. Esse caso, a princípio, não tem ligação com as cirurgias anteriores.

Moraes tem 19 anos, é da geração de Rodrygo e Yuri Alberto e para muitos foi o melhor da base antes da primeira lesão em 2015. O meia-atacante vinha atuando pelo sub-20 no Paulista e Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

