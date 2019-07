De olho em concessão, Santos nega reforma milionária do Pacaembu

O Santos deve jogar até o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas se preocupa com o Pacaembu a partir de setembro, quando a segunda etapa da competição começa.

Um dos entraves é a iluminação. A Comissão de Licenciamento da CBF liberou o Pacaembu nas nove primeiras rodadas do Brasileirão, mesmo sem a luz suficiente – o exigido é 800 lux; o estádio tem 600 lux. Agora, não há aval para jogos.

A reforma para deixar o Pacaembu com a iluminação necessária custaria R$ 2 milhões, valor fora dos planos do Peixe. A saída é esperar pelos desdobramentos da concessão do espaço.

O Consórcio Patrimônio venceu o leilão pela administração nos próximos 35 anos, mas pediu mudanças no estatal e não confirmou o pagamento. Dessa forma, o Santos pode assumir ao lado do Consórcio Arena Pacaembu, segundo colocado.

“A gente estava com um grupo, que fez proposta de 88 milhões. Outro ganhou com 111 e não pagou pelo que eu fiquei sabendo. Se não pagarem, vamos nós. Conversamos com o primeiro colocado também e temos interesse em uma parceria desde que entremos com a marca, sem pagar nada”, disse o presidente José Carlos Peres, à TV Gazeta.