De férias, Gabigol volta a Santos e visita a Vila Belmiro

Sem clube desde o final do vínculo com o Flamengo, Gabigol está de férias e aproveitou para viajar a Santos, onde visitou a Vila Belmiro. O atacante registrou sua ida ao estádio com um vídeo postado em suas redes sociais.

De costas para a câmera e caminhando em direção à arquibancada do placar, Gabigol aparece sozinho no gramado da Vila Belmiro. No vídeo, o atacante inseriu a música “Levanta e Anda”, do Emicida.

Gabigol foi revelado pelas categorias de base do Santos e estreou na equipe profissional em 2013. Três anos depois, o jogador assinou com a Inter de Milão, porém não conseguiu se firmar. No início de 2018, o Peixe conseguiu repatriar o atacante, que vestiu a camisa do Alvinegro Praiano por um ano. Ao todo, Gabigol tem 206 partidas pelo clube, com 43 gols marcados.

O contrato de empréstimo do atacante junto ao Flamengo encerrou-se no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, Gabigol está livre no mercado para ouvir propostas de outros clubes. O Chelsea já foi uma das equipes citadas como interessadas no jogador.