David Braz reencontra o Santos; Cuca explica saída do zagueiro

Provável titular do Grêmio, David Braz reencontrará o Santos neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Braz era titular com frequência e tinha status de líder quando deixou o Peixe em agosto de 2018, para jogar no Sivasspor (TUR).

Cuca, atualmente no São Paulo, começou a trabalhar no dia 31 de julho, escalou David Braz como titular na estreia, diante do Cruzeiro, em 1 de agosto, e o liberou na mesma semana. O técnico explica o ocorrido.

“A gente conversou e eu liberei porque ele me pediu. Precisava ir por questão financeira. É um cara muito bom de grupo, nota 10”, disse Cuca, em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

Após o empréstimo no futebol turco, David Braz foi procurado pelo Grêmio e acabou envolvido em troca definitiva com Marinho, em maio. O zagueiro de 32 anos já atuou 11 vezes pelo Tricolor.

