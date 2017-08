Curtindo fase artilheira, Bruno Henrique projeta 20 gols pelo Santos no ano

Desde que chegou ao Santos no início do ano, Bruno Henrique deixou claro que sua principal vocação era dar assistências para os companheiros marcarem. Porém, o atacante vem demonstrando que também tem o dom de colocar a bola no fundo das redes. Autor do primeiro tento da vitória sobre o Flamengo, na última quarta, no Pacaembu, ele chegou ao 12º gol em 36 jogos no Peixe.

Mesmo ainda estando em agosto, Bruno Henrique já alcançou a melhor marca dele em apenas uma temporada em toda a carreira. Em 2015, ainda atuando pelo Goiás, o atacante também marcou 12 vezes e foi um dos destaques do Esmeraldino.

Curtindo a fase de goleador no alvinegro, Bruno Henrique já faz uma projeção de quantos gols pretende fazer até o final de 2017.

“Acho que é sim (a melhor fase da carreira). Aqui no Santos eu já encostei na marca que fiz no Goiás e posso ultrapassá-la. Estou muito feliz com meu desempenho no clube. Se eu terminar o ano com mais de 20 gols já será um fator muito importante. E marcar gols para ajudar o Santos é o mais importante”, explicou o atacante em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Artilheiro do Peixe na temporada, Bruno Henrique ganhou concorrentes de peso na briga, afinal, Nilmar está próximo de estrear pelo clube. Além dele, Ricardo Oliveira está de volta e marcou o gol decisivo na virada sobre o Fla.

“Quem tem a ganhar é o Santos. Com a volta do Ricardo e com o Nilmar se preparando, quem tem a ganhar somos nós. Quanto mais jogadores com experiência, para a gente vai ser importante porque temos o Brasileiro e a Libertadores”, concluiu Bruno Henrique.