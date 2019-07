Cueva se reapresenta ao Santos após nascimento da filha no Peru

Christian Cueva se reapresentou no Santos na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O meia teve 10 dias de folga depois da Copa América, voltou a trabalhar na última quarta e foi liberado na sexta para acompanhar o nascimento da filha no Peru. Gianna Pamela nasceu com 30 semanas e se recupera bem.

Cueva fará trabalhos para recuperar a forma física e pode não ficar à disposição contra o Avaí, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O peruano disputará posição com Derlis González no banco de reservas. O técnico Jorge Sampaoli só pode relacionar cinco estrangeiros por partida e Aguilar, Sánchez, Soteldo e Uribe são atualmente titulares.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com