Cueva se reapresenta ao Santos após folga; participação no domingo é incerta

Christian Cueva se reapresentou ao Santos na manhã desta quarta-feira, após o vice-campeonato da Copa América com o Peru e nove dias de folga.

O peruano trabalhará em dois períodos e terá a evolução monitorada pela comissão técnica para saber se pode estar no banco de reservas contra o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o recesso no Peru, Cueva causou polêmica ao se divertir em festa de Zambrano, companheiro de seleção, e aparecer urinando em estacionamento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com