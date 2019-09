Cueva se explica, mas Santos não perdoa e vai tentar suspender contrato

Se a situação de Christian Cueva no Santos já não era das melhores, tudo ficou ainda pior com a divulgação de um vídeo em que o peruano aparece brigando em uma balada da cidade na noite de antevéspera do confronto com o CSA, na Vila Belmiro.

Para tentar livrar a própria barra, o meia se reuniu com o diretor de futebol Paulo Autuori e deu sua versão do caso. Segundo Cueva, um torcedor o provocou e o cobrou enquanto ele jantava ouvindo música em uma mesa próxima ao palco. Cueva admitiu que reagiu e houve “empurra-empurra”. Em entrevista à rádio peruana RPP, o jogador disse ainda que esperava ouvir uma proposta do Goiás durante o jantar.

O presidente José Carlos Peres já tem conhecimento das explicações do meio-campista dadas a Autuori e, apesar de ainda ter a intenção de uma conversa pessoalmente, está profundamente irritado.

A tendência é que o clube busque a suspensão do vínculo com o atleta. No Santos, a ‘desculpa’ de Cueva não colou. A diretoria entende que o peruano poderia procurar um local mais reservado para jantar e ouvir música e que o atleta não poderia ter ‘caído na pilha’ de torcedor.

Caso consiga suspender o contrato com Cueva, o Peixe se livraria de um dos salários mais altos do elenco até que a questão seja resolvida. O departamento jurídico estuda agora a viabilidade disso.

O Santos precisa consultar o Krasnodar, já que até janeiro de 2020 Cueva está apenas emprestado ao time da Vila Belmiro. Após isso, o Santos está condicionado a pagar 7 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões, para adquirir o atleta em definitivo. Esse valor será diluído nos três anos posteriores de vínculo.

Para a partida desse domingo, frente ao CSA, Cueva sequer está relacionado. Para engrossar todo o imbróglio, resta saber qual será a reação de Jorge Sampaoli perante ao assunto, já que o técnico argentino já não vinha se poupando de deixar Cueva de fora de muitos dos jogos do Santos.