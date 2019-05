Cueva revela quilos a mais na chegada ao Santos e agora se vê “cada vez melhor”

Cueva foi contratado como grande estrela do Santos para 2019 e ainda não correspondeu às expectativas. São 15 jogos até aqui, sem gol ou assistência. O peruano, porém, se vê em evolução e crê em dias melhores no Peixe.

O meia admite ter chegado fora da condição física ideal em janeiro, depois de rápida passagem pelo Krasnodar-RUS, e por isso contratou um personal trainer. Agora, ele está perto do ideal.

“Eu treino e trato de buscar meu espaço. Mas tranquilo, sei que estou fazendo as coisas cada vez melhor. E em algum momento isso será revertido. Respeito a decisão do treinador. Equipe vinha funcionando bem, então tenho que trabalhar para ganhar meu lugar. Sampaoli quer todos em bom nível, tenho de me esforçar e todos têm pelo bem da equipe. Estamos num bom caminho”, disse Cueva, à ATV, do Peru.

“Estou buscando melhores condições, preciso. Não saio da linha dos treinamentos no clube, converso e alio da melhor forma. Não posso fazer sem autorização. Estive (acima do peso) no começo do ano, melhorei, estive bem com a seleção nos EUA e sigo melhorando. Estou muito tranquilo por esse lado, a confiança vem dentro dos jogos e dos minutos que eu ganhe. Não sou o único (nessa condição)”, completou.

No último domingo, Cueva atuou por 25 minutos no empate em 0 a 0 do Santos com o Internacional, na Vila Belmiro. O peruano não brilhou, mas fez o Peixe melhorar. Um lance, porém, ficou marcado e o deixou incomodado: um escanteio cobrado direto para fora.

“Não me sinto em momento ruim futebolístico. Não é o melhor, mas não me sinto mal. Vi uma manchete dizendo que o erro no escanteio define meu rendimento baixo. O gol não define, nem um cruzamento de escanteio. Imprensa, ou as pessoas que controlam, agem mal no futebol. Acho que farão sempre e é compreensível pois não jogam. Todos querem o meu melhor na seleção, mas peço também aos jornalistas que melhorem, que não se equivoquem”, concluiu.

Cueva estará na lista final de 23 convocados do Peru para a Copa América. Antes de se apresentar à seleção, o armador ficará à disposição do Santos no domingo, diante do Ceará, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

