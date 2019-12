Cueva faz mea culpa e cita desrespeito de Sampaoli no Santos: “Tive que aguentar”

Após terminar o ano em baixa no Santos, Christian Cueva concedeu uma longa entrevista ao programa “La Sobremesa”, da rádio Ovación, do Peru, nesta sexta-feira.

O meia desabafou sobre o “desrespeito” do técnico Jorge Sampaoli e mandou a imprensa perguntar para os funcionários do Peixe, sem dar detalhes.

“A imagem do Cueva no Santos não é a minha imagem. Eu não joguei, foi tema pessoal com o treinador e agora posso dizer. Tive que suportar coisas pois não quero cometer mesmos erros anteriores na carreira. Foi pessoal, não teve a ver com Santos e dirigentes, foi pessoal. Não entrarei em detalhes pois não é bom, mas é pessoal. O treinador fez a torcida ver assim. Cada resposta do presidente falava sobre estar à disposição do grupo, sempre fui respeitoso, não faltei com respeito. Me mandaram treinar separado e tive que aguentar. Não podia cometer os erros de antes, me segurei… Trabalhei calado. Se as pessoas do Peru querem saber o tema é só ir ao clube e averiguar. Por que ele não sai bem do clube? Não é um tema que não me ponha a jogar ou não, é de ser uma pessoa que respeite a todos. Amor não, mas respeito todos merecem. Eu tive respeito até o último dia. Podem perguntar aos roupeiros, seguranças e presidente, passando pelos meus companheiros. Esperei não por não querer falar disso, falaram muito, e hoje posso falar, mesmo sem poder entrar em detalhes. Normal treinadores não escalarem alguém, é o futebol, mas o respeito tem que ser igual a todos”, afirmou o peruano.

Cueva também admitiu erros, como ser flagrado em briga numa casa noturna de Santos e ter participado ao vivo de um programa de famosos no Peru em meio à concentração da seleção, e se disse pronto para 2020.

“Tenho que fazer um mea culpa de erros cometidos. Isso atrasa um pouco de ir adiante. São detalhes e agora é pensar no que vem no próximo ano e estar preparado. Quero voltar a me sentir importante, depois as coisas voltam ao lugar. No Santos ou não, quero ser feliz. Tenho vontade de jogar o futebol e cumprirei o contrato se o Santos quiser. Eu tive vontade de jogar, mas esse tema pessoal impediu muitas coisas”, explicou.

Christian Cueva admitiu a conversa com o Rosario Central, da Argentina. Ele também está na mira do América, do México.

“Tenho muito respeito ao Santos. Eles confiaram em mim e sou profissional. O que ocorre comigo faz essas possibilidades surgirem. Conversei com as pessoas do Rosario, escutei e vamos ver o que acontece. Tenho contrato com o Santos e sentarei com presidente e dirigentes para ver o que pensam”, falou o jogador de 28 anos.

“Estou em paz. Treinando não todos os dias, mas quatro ou cinco a cada sete. Trato de manter a forma e pronto para o que vem, seja o que for. Pertenço ao Santos e penso em jogar fora do Peru e voltar a ganhar meu espaço na seleção peruana”, concluiu.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar (RUS) até janeiro. O contrato possui cláusula de compra obrigatória por R$ 26 milhões, em três parcelas anuais. O Santos quer alguém para assumir a dívida ou ao menos pagar parte dela e diminuir o prejuízo.

Christian Cueva possui o maior salário do elenco (R$ 600 mil) e será a segunda contratação mais cara da história se o Peixe tiver que arcar com os R$ 26 mi – Leandro Damião é o “líder”, com R$ 42 milhões investidos.

Indicado por Jorge Sampaoli e afastado no segundo semestre, Cueva jogou apenas 16 vezes em 2019, sem fazer gol ou dar assistência.