Cueva é registrado no BID e pode estrear neste sábado pelo Santos

Mais novo reforço do Santos, Christian Cueva teve seu nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário) nesta sexta-feira e está liberado para jogar pela CBF. A apresentação oficial do peruano, porém, foi adiada pelo Peixe em respeito à tragédia no CT do Flamengo.

Não há ainda uma data definida para que o peruano seja oficialmente apresentado à imprensa e à torcida. O alvinegro irá aguardar os desdobramentos do ocorrido no Ninho do Urubu para rever o seu cronograma e marcar uma nova data.

No entanto, o meia pode estrear já neste sábado diante do Mirassol pelo Campeonato Paulista, às 17h (de Brasília), no Pacaembu.

Cueva no BID. Pode estrear amanhã. pic.twitter.com/GMYX4coepj — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 8 de fevereiro de 2019

Ex-jogador do São Paulo, Cueva chega ao Santos por empréstimo de um ano, com valor de compra obrigatório, e receberá o maior salário do elenco: cerca de R$ 600 mil.

O Santos pagará, a partir de 2020, R$ 26 milhões em quatro parcelas pelo peruano, e o acordo total será de quatro temporadas.