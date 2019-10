Cueva chega ao Peru para amistosos; ex-clube demonstra interesse

Christian Cueva chegou na manhã desta terça-feira em Lima, no Peru, para integrar sua seleção antes de amistosos contra o Uruguai, nos dias 10 e 14 de outubro.

Em situação difícil no Santos, o meia ainda é protagonista no mercado. Após ser procurado por Cruzeiro, Goiás e um time dos Emirados Árabes, o peruano estaria na mira do Alianza Lima, seu ex-clube, de acordo com o jornal El Bocón.

Um dos representantes de Cueva, porém, esfriou a possibilidade e apontou, em contato com a Gazeta Esportiva, a falta de poder financeiro do Alianza para repatriar o jogador de 27 anos. O salário é de cerca de R$ 600 mil.

Christian Cueva está suspenso preventivamente no Santos por ter se envolvido em confusão numa casa de show na última sexta-feira. O Peixe avalia com o departamento jurídico o que fazer e tem por objetivo “congelar” o contrato, para não ter de pagar o salário por um período, ou pelo menos multar o atleta significativamente.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar (RUS) até janeiro e há uma cláusula de compra obrigatória de R$ 23 milhões a partir de 2020, em parcelas anuais. Mesmo que suspenda ou até rescinda o vínculo com o armador, o Santos não tem como fugir desse valor.