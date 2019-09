Cueva alega que foi agredido fisicamente na balada, onde ouvia proposta do Goiás

Na noite desta sexta-feira, Christian Cueva foi flagrado envolvido em uma briga durante a noite desta sexta-feira em uma famosa casa noturna de Santos. Após a polêmica, o meia deu entrevista à rádio peruana RPP e deu sua versão do acontecimento. O jogador alega que foi agredido fisicamente por um torcedor no local, enquanto ouvia detalhes sobre uma proposta do Goiás.

“Jantei com um amigo para ver uma proposta do Goiás e, quando saí para ir para minha casa, recebi agressões verbais. É normal que um torcedor queira mais de um jogador, mas houve uma agressão física”, afirmou o jogador.

Na entrevista, Cueva pede desculpas pelo acontecimento. No entanto, o peruano disse que chegou a ser controlado por uma mulher presente no local, que o impediu de ter uma reação ainda mais efusiva.

“Quero me desculpar pelo caso, não estou desrespeitando um torcedor do Santos, me defendi contra a agressão de uma pessoa x, que jogou uma garrafa em mim”, detalhou o meia.

“Se a moça não me segura, não sei o que teria acontecido. Quero esclarecer isso porque pode ficar maior”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Após a viralização do vídeo, o Santos resolveu suspender o meia preventivamente. Apesar do comunicado oficial do clube à imprensa, o jogador afirma que não foi punido pelo Peixe.

“Não há suspensão. Eu não estou jogando por uma decisão do treinador. Não quero que o assunto seja ampliado”, finalizou.

O Santos contratou Cueva em fevereiro por 7 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões. O contrato nesse primeiro ano é de empréstimo, mas o Peixe terá de começar a pagar o Krasnodar, da Rússia, em 2020.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo para enfrentar o CSA, na Vila Belmiro. Independentemente do entrevero na balada, o técnico Jorge Sampaoli já não tinha planos de usar Cueva neste fim de semana.