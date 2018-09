Cuca roda elenco e só um jogador ainda não foi testado no Santos

No Santos desde o dia 31 de julho, Cuca rodou o elenco e só não observou um jogador de linha até o momento: Guilherme Nunes.

Adepto do rodízio e de chance para todos, o técnico elogiou Guilherme e o comparou a Thiago Maia em entrevista há um mês, mas ainda não utilizou o volante.

Na última partida, a vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, no domingo, o treinador surpreendeu ao escalar Yuri como titular na vaga de Alison, preservado. O meio-campista não atuava desde o dia 17 de maio, em derrota por 2 a 1 para o Luverdense, pela Copa do Brasil.

Juliano, do sub-23, foi para o banco contra o Vasco, mas só ficará à disposição do grupo principal em caso de necessidade. O volante disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a Copa Paulista.

Felippe Cardoso, contratado junto à Ponte Preta, está em fase final de recuperação de lesão no púbis e ficará à disposição em breve. Há chance pequena de ir ao banco de reservas no clássico contra o São Paulo, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja o atual elenco do Santos:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir, João Paulo e John (sub-23)

Laterais: Victor Ferraz, Dodô e Daniel Guedes

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu

Volantes: Alison, Yuri, Guilherme Nunes, Renato e Juliano (sub-23)

Meias: Diego Pituca, Carlos Sánchez, Bryan Ruiz, Jean Mota, Léo Cittadini e Gabriel Calabres

Atacantes: Rodrygo, Derlis González, Gabigol, Bruno Henrique, Eduardo Sasha, Yuri Alberto, Copete, Arthur Gomes e Felippe Cardoso