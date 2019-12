CSA tenta a contratação do atacante Rodrigão, do Santos

O CSA tenta a contratação de Rodrigão, do Santos, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. O atacante esteve no Coritiba neste ano.

O presidente Samir Namur disse à TV oficial do Coxa que Rodrigão tem acerto com o CSA, informação desmentida pelos representantes do atleta. O diretor do clube de Maceió, Fabiano Melo, confirmou à Gazeta Esportiva o interesse no centroavante.

Rodrigão não está nos planos do Peixe, mas está em alta no mercado brasileiro. Avaí e Sport também têm interesse. Sua prioridade, porém, é atuar no exterior.

Aos 26 anos, Rodrigão foi bem no Coritiba durante a campanha do acesso: 21 gols em 42 jogos. O contrato no Santos termina em maio de 2021.