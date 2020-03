Coronavírus interrompe ascensão de dupla da base do Santos

A suspensão dos treinamentos devido ao novo coronavírus interrompeu a ascensão de dois jogadores das categorias de base do Santos: Anderson Ceará e Ivonei.

Ceará (20) e Ivonei (17) estão cada vez mais nos planos do técnico Jesualdo Ferreira e estiveram no banco de reservas no clássico contra o São Paulo, no Morumbi.

Jesualdo vê muito talento na dupla de meias e tenta conectá-los ao esquema tático, com testes em funções diferentes. Ivonei é mais defensivo e pode atuar como volante e armador. Anderson Ceará é meia-atacante, mais próximo do gol.

Os jovens se esforçarão para manter a parte física durante a paralisação – o Peixe anunciou a pausa inicial de 20 dias em meio à pandemia.

Crias do Alvinegro, Anderson Ceará e Ivonei chamaram a atenção de Antonio Oliveira, auxiliar de Jesualdo e técnico do time B. A tendência é de chances a ambos no segundo semestre.

