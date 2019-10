Corinthians é a equipe que mais enfrentou o Santos em 2019: veja os números

Adversário do Santos neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o time que mais enfrentou o Peixe na temporada. Até aqui foram cinco jogos entre as duas equipes em 2019.

A primeira partida foi ainda na pré-temporada, quando as equipes fizeram um amistoso, em janeiro, e ficaram no 1 a 1. Gustavo marcou para o Timão, mas Pedro Henrique (contra) empatou o jogo para o Peixe, em jogo que aconteceu na Arena.

O segundo confronto aconteceu na fase de grupos do Campeonato Paulista, um novo empate definiu a partida. Novamente em Itaquera, a partida desta vez acabou no 0 a 0.

As duas equipes voltaram a se enfrentar pelas semifinais do estadual. O jogo de ida aconteceu na casa corintiana, e o time de Fábio Carille saiu vencedor por 2 a 1. Derlis González marcou o gol do Santos, enquanto Manoel e Clayson deram a vitória para o Corinthians.

No jogo de volta, o Santos até venceu por 1 a 0 no Pacaembu, com gol de Gustavo Henrique, mas a vaga na final foi definida nos pênaltis. Cássio pegou a cobrança decisiva de Victor Ferraz, e o Peixe ficou pelo caminho.

O jogo mais recente foi no primeiro turno do Brasileirão, na Vila Belmiro, e o time de Sampaoli saiu vencedor, novamente pelo placar de 1 a 0. Desta vez, Eduardo Sasha foi o responsável por dar a vitória ao Santos.

Para o sexto duelo entre as duas equipes, o Santos estará desfalcado do zagueiro Lucas Veríssimo. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e cumpre suspensão na próxima rodada. O Peixe aparece na terceira colocação com 51 pontos somados.