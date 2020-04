Copete espera voltar ao Santos para ganhar 1º título: “Ficamos perto”

Emprestado ao Everton, do Chile, até junho, Jonathan Copete espera ser reaproveitado pelo Santos no segundo semestre dessa temporada.

O atacante de 32 anos aguarda oportunidade com o técnico Jesualdo Ferreira e mira o primeiro título pelo Peixe.

“O desejo de estar no Santos sempre existe. Devo voltar e verei qual possibilidade tenho quando a pandemia acabar”, disse Copete, em entrevista à Gazeta Esportiva.

“Gostaria de ganhar um título com o Santos, para mim isso tem muito valor. Ficamos perto várias vezes, mas não conseguimos. Espero ter novamente essa oportunidade”, completou o maior artilheiro estrangeiro da história alvinegra.

Copete teve começo ruim no Everton antes da paralisação por conta do novo coronavírus – só dois jogos, um como lateral-esquerdo e nenhum gol. O colombiano também não foi bem no Pachuca, do México.

Copete foi contratado pelo Santos junto ao Atlético Nacional (COL) em 2016 e alternou bons e maus momentos na Vila Belmiro. O contrato termina em junho de 2021.