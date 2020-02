Copete deixa o Pachuca e Santos repassa jogador para clube chileno

O colombiano Jonathan Copete, que pertence ao Santos e estava no Pachuca, do México, será emprestado ao Everton de Viña del Mar nesta temporada. O time da primeira divisão chilena anunciou a chegada do atacante através das suas redes sociais nesta sexta-feira.

Em junho de 2019, Copete foi emprestado para o time mexicano com contrato válido por um ano. Apesar do bom início no clube, o atacante perdeu espaço até não fazer mais parte dos planos. O Pachuca abriu mão do jogador e aceitou abreviar o seu período na equipe.

¡Viernes de buenas noticias! A toda la comunidad Oro y Cielo, informamos que hemos llegado a un acuerdo con @Tuzos y @SantosFC para la llegada del delantero colombiano Jonathan Copete. El jugador formalizará su vínculo en las próximas horas ⚽👏#VamosEverton💙💛💙 pic.twitter.com/wmbjhuNVaC — Everton de Viña (@evertonsadp) February 7, 2020

Jonathan Copete foi contratado pelo Santos em 2016 com vínculo válido até junho de 2021. O colombiano alternou bons e maus momentos após ser destaque no Atlético Nacional (COL).

No total, foram 135 jogos e 26 gols marcados pelo Peixe. Dessa forma, o atleta se consolidou como o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Apesar disso, perdeu espaço depois da chegada de Jorge Sampaoli e de outros estrangeiros no setor de ataque, como Cueva, Soteldo e Uribe, e acabou emprestado.