Conversa evolui, e Santos se vê mais perto de renovar com Sandry

O Santos está mais otimista sobre o acordo pelo primeiro contrato profissional de Sandry, destaque das categorias de base, promovido ao elenco profissional por Jorge Sampaoli no início do ano e afastado depois do desacerto com a diretoria.

Após idas e vindas entre membros do departamento de base e representantes do volante, a negociação é conduzida apenas entre o presidente José Carlos Peres e o empresário Giuliano Bertolucci. E o papo evoluiu nos últimos dias.

A expectativa é de uma reunião no começo da próxima semana para colocar a discussão do Whatsapp e ligações no papel. O valor sinalizado pelo Peixe agradou ao agente.

Sandry tem contrato de formação até novembro e a permanência é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, fã de seu futebol. Ele estreou no Campeonato Paulista contra o Bragantino, foi a campo diante do Altos-PI na Copa do Brasil e acabou afastado na sequência.

Em entrevista recente à Gazeta Esportiva, Sandry comentou sobre a “humilhação” vivida no Santos, com treinos às 7h, longe dos companheiros, e às vezes sem acompanhamento de membros da comissão técnica.

