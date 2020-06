Conselho do Santos faz “curadoria” antes de marcar importante reunião virtual

O Conselho Deliberativo do Santos deve anunciar nos próximos dias a data de importante reunião virtual. Encontros informais foram realizados com sucesso nas últimas semanas.

A última reunião oficial do Conselho do Peixe ocorreu em 26 de novembro. Um encontro seria realizado em 16 de março e previa votação sobre as contas reprovadas do presidente José Carlos Peres em 2018, mas precisou ser cancelado por causa da quarentena causada pelo novo coronavírus.

O Conselho julgará se Peres cometeu atos de irresponsabilidade administrativa. Um novo processo de impeachment não está descartado. A eleição está prevista para dezembro e o presidente ainda não definiu se será candidato.

“Estamos aguardando os estudos finais da Comissão de Estatuto nos critérios e modelo de convocação da reunião. Em breve, devemos definir e anunciar”, disse o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, à Gazeta Esportiva.

“As secretárias do Conselho Deliberativo também estão mantendo contatos com os conselheiros que não participaram das reuniões virtuais anteriores para dirimir dúvidas, convidar para possíveis treinamentos e simulações de acesso, esclarecendo passo a passo afim de termos o número máximo de frequência”, completou.